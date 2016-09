Vertrouwen producenten industrie veert op

DEN HAAG - Het vertrouwen van producenten in de industrie is toegenomen. De vertrouwensindicator voor de sector kwam in september uit op 3,4 van 1,2 in augustus, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Door ANP - 29-9-2016, 6:56 (Update 29-9-2016, 6:56)

Het producentenvertrouwen herstelt daarmee deels van de forse daling in augustus. Toen slonk het vertrouwen nog in het sterkste tempo van de afgelopen vijf jaar. De graadmeter waarmee het CBS het vertrouwen meet stond in juli namelijk nog op 5,1.

Het vertrouwen ligt overigens ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het bereikte in januari 2008 de hoogste waarde op 9,4 en ruim een jaar later de laagste waarde met min 23,5.