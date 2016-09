50-plusser snel weer aan het werk in de bouw

AMSTERDAM - Werkzoekende 50-plussers hebben in de bouwsector de meeste kans om weer snel aan het werk te komen. Uit cijfers van de uitkeringsinstantie UWV donderdag blijkt dat bijna de helft van hen binnen zes maanden weer aan het werk is. Over alle sectoren gemeten vindt een derde van de 50-plussers binnen een half jaar weer werk.

29-9-2016

Het is al langer duidelijk dat de bouwsector in de lift zit. Dat valt ook af te lezen aan het aantal vacatures. Volgens het UWV stijgt dit aantal in 2016 tot 41.000. Daarmee is de vraag naar bouwprofessionals volgens de instantie nog niet zo groot als voor de economische crisis, maar wel twee keer zo groot als tijdens het dieptepunt van de crisis in 2012.

Vooral de vraag naar loodgieters en schilders is groot, maar ook timmerlieden zijn in trek.