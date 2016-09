Volgende fase test alternatief staalmaken

IJMUIDEN - Bij Tata Steel in IJmuiden gaat in januari de vijfde test van het HIsarna-project van start. Dit is een alternatieve technologie voor het maken van vloeibaar ruwijzer.

Door Pieter van Hove - 29-9-2016, 12:22 (Update 29-9-2016, 12:23)

De fase duurt een half jaar en kost ongeveer 25 miljoen euro. Momenteel word druk gewerkt aan het aanpassen van de HIsarna-installatie. Dit gebeurt aan de hand van de evaluaties van de vorige testen. aldus Koen Meijer, projectleider HIsarna bij Tata Steel.

,,We hebben in de installatie meerdere malen gedurende twee tot drie dagen...