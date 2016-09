Nieuwe topman voor Persgroep Nederland

ANP Nieuwe topman voor Persgroep Nederland

AMSTERDAM - Topman Frits Campagne (60) van de Persgroep Nederland doet een stapje terug. Hij blijft aan als voorzitter van de raad van bestuur, maar draagt de dagelijkse leiding over het mediabedrijf over aan huidig commercieel directeur Erik Roddenhof (44). Die treedt ook toe tot de raad van bestuur.

Door ANP - 29-9-2016, 13:12 (Update 29-9-2016, 13:12)

Het besluit om de raad van bestuur uit te breiden is mede ingegeven door de flinke groei van de onderneming. In anderhalf jaar tijd is de Nederlandse tak van de Persgroep twee keer zo groot geworden, vooral dankzij de overname van de uitgever van regionale kranten Wegener. ,,Onze schaalgrootte behoeft nu een breder topmanagement'', zei topman Christian Van Thillo van de Persgroep donderdag.