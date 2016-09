Wall Street in de min

NEW YORK ( - ) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie op verlies. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer een reeks macro-economische cijfers en zagen de olieprijzen wat verder oplopen. Verder was Apple een opvallende daler en gingen zorggerelateerde bedrijven omlaag.

Door ANP - 29-9-2016, 19:31 (Update 29-9-2016, 19:31)

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,9 procent lager op 18.174 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,8 procent lager op 2154 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,7 procent tot 5279 punten.

Voorbeurs bleek uit een nieuwe raming dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 1,4 procent is gegroeid op jaarbasis. Dat cijfer werd bijgesteld van een eerdere schatting van 1,1 procent groei.

OPEC

Een dag eerder kreeg de Amerikaanse beurshandel steun van de sterk gestegen olieprijzen door het onverwachte besluit van oliekartel OPEC om de productie te gaan verlagen. Donderdag gingen de olieprijzen wat verder omhoog. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent naar 47,83 dollar terwijl Brent 1,3 procent duurder werd tot 49,32 dollar.

Bij de bedrijven viel onder meer Apple op met een daling van 1,5 procent. De technologiegigant werd door analisten van Barclays van de favorietenlijst geschrapt. Het Amerikaanse aandeel van Deutsche Bank verloor 6,9 procent. De bank herstelde eerder op de dag in Frankfurt met 1 procent.

PepsiCo

De zorgsector stond ook in de min. Farmaceut Merck leverde 2,6 procent in. Maker van verzorgingsproducten Johnson & Johnson verloor 1,8 procent. Farmaceut Intra-Cellular kelderde met bijna 64 procent. Het bedrijf maakte bekend dat zijn middel tegen schizofrenie niet beter presteerde dan een placebo.

PepsiCo werd door beleggers beloond met een plusje van 0,8 procent. De producent van onder meer frisdrank en snacks kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar.

Euro

Online marktplaats Ebay profiteerde van een positief analistenadvies. Het aandeel werd na de opwaardering door Deutsche Bank 1,8 procent meer waard.

De euro noteerde 1,1211 dollar, tegen 1,1243 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.