Hoge Raad: Staat misleidde niet rond Fortis

ANP Hoge Raad: Staat misleidde niet rond Fortis

DEN HAAG - De Nederlandse staat heeft beleggers in 2008 niet misleid tijdens de redding van Fortis. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald.

Door ANP - 30-9-2016, 10:29 (Update 30-9-2016, 10:29)

De Hoge Raad liet daarmee de eerdere uitspraak van het hof in de zaak van belangenbehartiger FortisEffect tegen de Staat in stand. De zaak draaide om de vraag of de toenmalig minister van Financiën, Wouter Bos, beleggers heeft misleid met uitspraken over de positie van Fortis.

Die bank werd eind september 2008 eerst van een forse kapitaalinjectie voorzien door Nederland, België en Luxemburg. Later bleek echter een grotere ingreep nodig om het concern te redden. De Staat kocht daarbij de Nederlandse delen van Fortis. De beurskoers van Fortis daalde sterk, waardoor beleggers het schip in gingen.