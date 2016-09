'ING licht bonden zondag in'

AMSTERDAM - ING licht vakbonden zondagavond in over zijn toekomstplannen. Dat zei een woordvoerster van FNV vrijdag.

Door ANP - 30-9-2016, 14:17 (Update 30-9-2016, 14:17)

ING presenteert volgens ingewijden maandag een forse reorganisatie, die verspreid over diverse landen duizenden banen kan kosten. Daarbij zouden ook plannen worden ontvouwd om het concern centraler aan te sturen.

De bonden wilden vrijdag niet vooruitlopen op de plannen van ING. FNV-bestuurder Gerard van Hees zei wel dat banken in zijn ogen ,,achter elkaar aan'' lopen met bezuinigingen. ,,Het lijkt wel of in de financiële industrie de anorexia nervosa is toegeslagen. Alles draait alleen nog om kostenbesparing voor een hogere winst, ten koste van de mensen. We zien het ondernemerschap uit de banken verdwijnen en de boekhoudersmentaliteit toenemen.''

Niet ontzien

De afgelopen week kwamen via Belgische kranten vooral berichten over mogelijke ingrepen in België naar buiten. Daar zouden de maatregelen gevolgen hebben voor circa 4000 van de 8500 medewerkers. Het Financieele Dagblad meldde vrijdag dat ook Nederland niet wordt ontzien in de plannen.

ING wilde de afgelopen week niet reageren op de berichten.