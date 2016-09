Mogelijk partnerschap TUIfly en Air Berlin

BERLIJN - De Duitse luchtvaartmaatschappij TUIfly gaat mogelijk de krachten bundelen met de nieuwe toeristische tak van het in zwaar weer verkerende Air Berlin. Volgens de Duitse krant Handelsblatt en persbureau DPA worden daarover gesprekken gevoerd, maar is een besluit nog niet genomen.

Door ANP - 30-9-2016, 23:32 (Update 30-9-2016, 23:32)

In de berichten wordt onder meer een brief aangehaald van de voorzitter van de raad van toezicht van TUIfly. Daarbij zou sprake zijn van een plan waarbij TUIfly ondergebracht wordt in een nieuw te vormen holdingbedrijf, waarin het Air Berlin ook vliegtuigen onderbrengt.

Air Berlin is nu verlieslatend en staat voor een stevige reorganisatie. Deze week werd juist aangekondigd dat het bedrijf afscheid gaat nemen van circa 1200 personeelsleden en dat de vlooit deels verhuurd gaat worden aan aartsrivaal Lufthansa. Daarbij werd ook duidelijk dat Air Berlin werkt aan een nieuw te vormen toeristische tak.

Uitvoerder van vakantievluchten TUIfly is één van de maatschappijen van reisconcern TUI en een soort zustermaatschappij van het Nederlandse TUI, dat voorheen Arkefly heette.