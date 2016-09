Minder huizen open op openhuizendag

NIEUWEGEIN - Tijdens de Open Huizen Dag van makelaarsorganisatie NVM zijn zaterdag ongeveer 29.000 te koop staande woningen zonder afspraak te bezoeken. Dat zijn er een stuk minder dan bij de vorige editie in april. Toen deden nog 37.000 huizenbezitters mee.

Door ANP - 1-10-2016, 5:07 (Update 1-10-2016, 5:07)

,,We merken duidelijk dat de woningmarkt aantrekt'', aldus een woordvoerder van de NVM. ,,In de meeste regio’s gaat het economisch beter, dus worden er meer huizen verkocht. Dat betekent dat het aanbod aan te koop staande huizen iets terugloopt, maar er is nog steeds volop keus.''

Makelaars trekken zaterdag in ieder geval weer alles uit de kast om mensen te verleiden op huizenjacht te gaan. Wie de app van het evenement downloadt kan een gratis proefabonnement op een krant krijgen. De kans is daarnaast groot dat mensen in de opengestelde huizen welkom worden geheten met een stuk appeltaart.