Tata Steel investeert in zware haspel IJmuiden

IJMUIDEN - Tata Steel investeert in de fabriek in IJmuiden ruim 30 miljoen euro in een nieuwe en zwaardere haspel voor het oprollen van gewalst staal. Daarmee wordt het mogelijk om dikker hogesterktestaal te produceren.

Door ANP - 3-10-2016, 9:21 (Update 3-10-2016, 10:46)

De nieuwe haspel moet in januari volgend jaar in werking worden genomen. Tata Steel richt zich daarmee met name op sector 'Lifting & Excavating’, bestaande uit producenten van grote grondverzet- en mijnbouwvoertuigen en hijskranen.

De nieuwe installatie maakt deel van een omvangrijk investeringsprogramma voor IJmuiden door het Indiase Tata Steel. Onlangs werd nog bekend dat er een nieuwe, ultramoderne opslaghal voor rollen staal komt. Daarmee is een investering gemoeid van 18 miljoen euro.