Belgisch bonden willen acties bij ING

ANP Belgisch bonden willen acties bij ING

BRUSSEL - De vakbonden in België beschouwen de ontslagen die ING aankondigde als een oorlogsverklaring en hebben het personeel opgeroepen maandag het werk neer te leggen. In hoeverre aan de oproep gehoor wordt gegeven, is nog onduidelijk. De bonden willen vrijdag een officiële staking organiseren.

Door ANP - 3-10-2016, 10:49 (Update 3-10-2016, 10:49)

Bij ING België worden de komende jaren 3500 van de ruim 8100 banen geschrapt. Er wordt rekening gehouden met 1700 gedwongen ontslagen. Een ,,sociaal bloedbad”, ,,onaanvaardbaar’’ en een ,,zeer hoge tol", klinkt het bij de bonden. De directie legt een verband met de digitalisering en de toestand op de financiële markten, maar voor ons is dit duidelijk een kostenbesparing, aldus een woordvoerder van de socialistische vakbond.

ING-dochter Record Bank wordt geïntegreerd in ING België en krijgt te maken met honderden ontslagen. Het totaal aantal filialen van ING in België , 1245, wordt bijna gehalveerd tot 650.