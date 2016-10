Hogere beloning voor weidemelk

AMERSFOORT - Zuivelcoöperatie FrieslandCampina stelt miljoenen euro's extra beschikbaar om meer koeien in de wei te krijgen. Het bedrijf maakte maandag bekend dat het de zogeheten weidegangtoeslag wil verhogen naar 1,50 euro per 100 kilo melk. Dat is nu nog 1 euro per 100 kilo.

Door ANP - 3-10-2016, 11:13 (Update 3-10-2016, 11:13)

FrieslandCampina wil dat in 2020 ruim 81 procent van de circa 13.000 aangesloten Nederlandse melkveebedrijven weidemelk leveren. Vorig jaar paste 77,9 procent een vorm van weidegang toe. In 2014 was dat 77,2 procent.