ANP Rabobank ziet groei in alle sectoren

UTRECHT - De detailhandel, horeca en recreatiesector kunnen volgend jaar flink gaan profiteren van de aantrekkende binnenlandse consumptie. Ook de autobranche gaat hier de vruchten van plukken, stelt Rabobank in een rapport. Volgens de bank houdt de groei voor alle sectoren aan.

Door ANP - 4-10-2016, 9:24 (Update 4-10-2016, 9:24)

In de afgelopen twee jaar werd de economische groei vooral gestuwd door een toename van de export en de aankoop van woningen door particulieren. ,,Dat blijft in 2017 zo, maar het belang van particuliere consumptie neemt toe'', aldus de economen van Rabobank.

Naar verwachting groeit de Nederlandse economie dit jaar met 1,7 procent en volgend jaar met 1,5 procent. De groei valt in beide jaren lager uit dan in 2015, wat vooral een gevolg is van een afvlakkende exportgroei. ,,Dit heeft alles te maken met een groeivertraging in de voor Nederland belangrijkste handelslanden. Het Verenigd Koninkrijk ziet zijn groei sterk terugvallen door de uitslag van het Brexit-referendum'', aldus Rabobank.

Detailhandel

Dat de exportgroei naar verwachting lager zal zijn, heeft volgens de bank nadelige gevolgen voor sectoren als de industrie, transport en de groothandel.

Voor de detailhandel wordt een groei van 2,5 procent voorzien, maar Rabobank maakt hierbij wel onder meer de kanttekening dat de prijzen onder druk blijven staan. ,,Ondernemers zullen moeten blijven inzetten op innovatie om hun producten of diensten passend te maken aan de snel veranderende klantwens''. Volgens de bank hebben veel retailers hebben de crisis overleefd, maar onvoldoende ingespeeld op het veranderende consumentengedrag.