ANP Etos tovert DA-drogisterijen om tot Etos

ZAANDAM - Drogisterijketen Etos is winkeliers aan het wegkapen bij concurrent DA. Dit jaar opent Etos 22 nieuwe winkels. Daarvan hadden er zestien voorheen nog het logo van DA op de gevel. De verwachting is dat volgend jaar in totaal dertig voormalige DA-filialen zijn omgebouwd tot Etos.

Door ANP - 4-10-2016, 13:25 (Update 4-10-2016, 13:25)

Etos-directeur Jan Derek Groenendaal liet begin dit jaar al weten dat hij aast op tientallen zaken van DA. Circa 130 DA-winkels zouden qua locatie interessant zijn voor de formule van Ahold Delhaize, zei hij toen.

Eind december werden het distributiecentrum en het hoofdkantoor van DA failliet verklaard en kort daarna maakte het retailbedrijf een doorstart. Het probleem van DA was dat veel van de franchisenemers uit onvrede over het beleid van de vorige directie uit de keten zijn gestapt. DA draait bijna geheel op zelfstandige franchisenemers. Die zijn niet failliet gegaan.