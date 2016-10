'Parijs wil treinenfabriek met order redden'

BELFORT - De Franse regering bestelt in de oude treinenfabriek van Alstom in Belfort een heleboel treinen om de industrie in deze Oost-Franse plaats te behouden. Het dagblad Le Monde meldde dit dinsdag en betitelde de reddingsorder van naar schatting een half miljard euro als ,,barok en kostbaar''. Andere media zijn ook kritisch over ,,het klussen van de staat'', dat mogelijk geen oplossing voor de wezenlijke problemen van de Franse industrie biedt.

Door ANP - 4-10-2016, 13:41 (Update 4-10-2016, 14:17)

Maar president François Hollande wil in het jaar voor de presidentsverkiezingen tegen elke prijs voorkomen dat een industrie van naam en faam die er in 1879 het licht zag, ten onder gaat. Treinen worden er al sinds 1928 gebouwd, maar het concern Alstom kondigde vorige maand aan daarmee op te houden. Dat zou er tussen vier- en vijfhonderd banen gaan kosten

Alstom-spoorwegbaas Henri Poupart Lafarge wil zijn industriële complex stroomlijnen en de activiteiten in Belfort in 2018 naar de Alstom-fabrieken in Reichshoffen (Elzas) overhevelen. Dinsdag wordt officieel in Belfort door hem en de staatssecretaris voor Industrie, Christophe Sirugue, bekendgemaakt dat dat niet doorgaat, aldus Franse media.

Volgens Le Monde komt er een bestelling van zestien hogesnelheidstreinen die de fabriek tot in 2020 bezig kan houden. In 2021 moet er worden begonnen met de bouw van een nieuwe generatie TGV-hogesnelheidstreinen. Andere media maken melding van alternatieven zoals het ombouwen van de fabriek in Belfort tot een Europees onderhoudscentrum of de bouw van een nieuwe fabriek voor elektrische autobussen.