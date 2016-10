Beurzen New York openen iets hoger

NEW YORK - De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten geopend, geholpen door de flinke plussen in Europa. Google-moeder Alphabet staat in de belangstelling. Het techconcern kondigt op een speciaal evenement naar verwachting allerlei nieuwe producten aan, onder meer twee nieuwe smartphones en een slimme speaker.

Door ANP - 4-10-2016, 15:53 (Update 4-10-2016, 15:53)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 18.284 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,1 procent tot 2163 punten. De technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 5317 punten.

Google houdt in San Francisco een evenement. Naar verwachting zal Google zijn smartphone-merknaam Nexus vervangen voor de naam Pixel. De nieuwe Pixel-smartphones zouden de concurrentiestrijd aan de bovenkant van de markt moeten aangaan met Apple. Het aandeel Alphabet steeg 0,7 procent.