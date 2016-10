Philips Lighting werkt samen met Google Home

AMSTERDAM - Philips Lighting is een samenwerking aangegaan met Google waarbij de slimme Hue-verlichtingssystemen van Philips zijn te bedienen via de nieuwe Google Home-thuisspeaker.

Door ANP - 4-10-2016, 20:31 (Update 4-10-2016, 20:31)

Google presenteerde zijn nieuwe Home-systeem dinsdag op een speciaal evenement. Met behulp van het speakerapparaat kunnen via stembediening allerlei opdrachten in huis worden uitgevoerd, zoals verlichting en muziek. De verlichting wordt gedaan door de slimme Hue-lampen van Philips. Google Home is nu verkrijgbaar in de Verenigde Staten.

Er werden geen financiële details over de samenwerking tussen beide bedrijven gemeld.