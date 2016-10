Hypotheekaanvragen blijven stijgen

AMSTERDAM - Het aantal aanvragen voor een nieuwe hypotheek blijft in de lift zitten. Volgens het Hypotheken Data Netwerk (HDN) stond de teller aan het einde van het derde kwartaal op 249.000 aanvragen. Dat is ongeveer 16 procent meer dan een jaar eerder.

Door ANP - 5-10-2016, 10:43 (Update 5-10-2016, 10:43)

Vooral in september gingen de zaken goed. ,,Ieder jaar loopt het aantal hypotheekaanvragen terug in de zomermaanden juli en augustus waarna ze in september weer gestaag toenemen'', verklaart HDN-directeur Dorine van Basten. Afgelopen maand werden 29 procent meer aanvragen gedaan dan in september vorig jaar.

De cijfers weerspiegelen de aantrekkende woningmarkt. Vergeleken met 2014 zijn dit jaar nu al 67 procent meer hypotheken aangevraagd. HDN is een initiatief van diverse financiële concerns en registreert ruim vier op de vijf hypotheekofferte-aavragen in Nederland.