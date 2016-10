Duitse ex-minister aan de slag bij ING-DiBa

BERLIJN - De voormalige Duitse minister van Financiën Peer Steinbrück gaat aan de slag bij ING-DiBa. De gewezen bewindsman wordt adviseur van de raad van bestuur van de Duitse tak van ING, zo heeft hij laten aan het Duitse weekblad Zeit.

Door ANP - 5-10-2016, 13:25 (Update 5-10-2016, 13:25)

Steinbrück (69) was minister van Financiën tussen 2005 en 2009. Daarvoor was hij onder meer minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De laatste jaren nam Steinbrück zitting in de Bondsdag, het Duitse parlement.

Volgens de ervaren SPD-politicus is er rond zijn nieuwe functie geen sprake van belangenverstrengeling, aangezien zijn termijn als minister al zeven jaar geleden eindigde. Steinbrück komt uit een bankiersfamilie. Eén van zijn voorvaderen was mede-oprichter van Deutsche Bank.

Recent zorgde de overstap van voormalig voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso naar Goldman Sachs nog voor veel ophef. Barroso aanvaarde een baan bij de Amerikaanse zakenbank slechts twee jaar na zijn vertrek uit Brussel.