ANP 'Nuon in de markt voor onderdeel van Delta'

STOCKHOLM - Energiebedrijf Nuon is een van de gegadigden die de divisie van Delta die energie- en telecomdiensten levert aan consumenten wil overnemen. Dat schrijven Zweedse media woensdag. Ook private-equitypartij EQT zou via een van zijn fondsen in de markt zijn voor de Delta-tak.

Door ANP - 5-10-2016, 22:25 (Update 5-10-2016, 22:25)

Volgens de berichten moet het onderdeel circa 400 miljoen opbrengen. Onduidelijk is of Nuon, dat onderdeel is van het Zweedse Vattenfall, alleen op de energietak heeft geboden.

Delta zucht onder de sterk gedaalde stroomprijzen. Eerder hielden de stabiele inkomsten uit het netwerkbedrijf de onderneming op de been, maar daarvan moet Delta binnenkort afstand doen. Het heeft tot 1 juli de tijd gekregen om zichzelf op te splitsen. Om dan een levensvatbare onderneming over te houden, probeert Delta zijn productie- en verkooponderdelen van de hand te doen.