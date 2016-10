Inflatie daalt naar 0,1 procent

ANP Inflatie daalt naar 0,1 procent

DEN HAAG - De Nederlandse inflatie is in september gedaald naar 0,1 procent. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In augustus waren goederen en diensten voor consumenten nog 0,2 procent duurder dan een jaar eerder.

Door ANP - 6-10-2016, 7:21 (Update 6-10-2016, 7:21)

De prijsontwikkeling van kleding en schoenen had in september een verlagend effect op de inflatie. Kleding en schoenen waren 1,1 procent goedkoper dan een jaar eerder. Ook de prijsontwikkeling van bungalowparken had een neerwaarts effect op de inflatie. Daarentegen had de prijsontwikkeling van autobrandstoffen een verhogend effect, aldus het statistiekbureau.