ANP Grootste cao-loonstijging sinds 2009

DEN HAAG - De stijging van de cao-lonen is in bijna zeven jaar niet zo hoog geweest als in het derde kwartaal van 2016. Ten opzichte van een jaar eerder was de toename 2,1 procent. Het verschil met de inflatie is in dertig jaar niet zo groot geweest, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Door ANP - 6-10-2016, 7:22 (Update 6-10-2016, 7:22)

Al sinds het derde kwartaal van 2014 stijgen de cao-lonen sneller dan de inflatie. Sinds het tweede kwartaal van 2015 is het verschil steeds groter geworden, onder meer doordat de inflatie naar nul daalde. Het verschil tussen de cao-loonstijging en de inflatie was voor het laatst zo groot in 1986, aldus het statistiekburau. Ook in dat jaar was de inflatie laag.