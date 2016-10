Europese beurzen zakken weg

AMSTERDAM - De Europese beurzen zakten donderdag licht in het rood op een dag met weinig richtinggevend nieuws. In Amsterdam behoorden de financiële fondsen net als een dag eerder tot de sterkere stijgers bij de hoofdfondsen.

Door ANP - 6-10-2016, 12:26 (Update 6-10-2016, 12:26)

De AEX-index op Beursplein 5 stond richting het middaguur 0,1 procent lager op 455,50 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 669,61 punten. In Parijs, Frankfurt en Londen stonden minnen op de koersenborden tot 0,4 procent.

Aegon was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 2,6 procent. Woensdag ging de verzekeraar ook al aan kop na bekendmaking van het overnamebod van branchegenoot NN Group (plus 0,9 procent) op Delta Lloyd, dat 0,6 procent steeg in de MidKap. ING won 1,2 procent.

Fugro

In de MidKap behoorde bodemonderzoeker Fugro tot de winnaars met een plus van 0,7 procent. Fugro meldde bij zijn samenwerkingsverband Seabed Geosolutions een opdracht in het Midden-Oosten van 60 miljoen dollar.

Sap- en frisdrankbottelaar Refresco was de grootste daler bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een min van 4,3 procent. De investeerders Ferskur Holding, Tamoa en 3i verkopen circa 8 miljoen aandelen Refresco. Bij de kleine fondsen kelderde biotechnologiebedrijf Probiodrug ruim 8 procent. Probiodrug geeft krap 745.000 nieuwe aandelen uit.

In Frankfurt sprong verlichtingsbedrijf Osram bijna 11 procent omhoog na berichten dat het Chinese Sanan Optoelectronics een bod van 7,3 miljard euro wil doen op het Duitse concern.

Euro

In Londen ging easyJet 5,8 procent onderuit. De Britse prijsvechter rekent voor het afgelopen boekjaar op een flinke winstdaling als gevolg van de terreurdreiging in Frankrijk, Turkije en Egypte en de waardedaling van het pond door de brexit. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de jaarwinst van easyJet daalt.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 49,74 dollar en Brent was vlak op 51,86 dollar. De euro was 1,1180 dollar waard, tegen 1,1203 dollar bij het Europese slot woensdag.