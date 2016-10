Groei vraag naar vliegreizen zwakt wat af

GENÈVE - De wereldwijde vraag naar vliegreizen is in de vakantiemaand augustus met 4,6 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde de internationale brancheorganisatie IATA donderdag.

Door ANP - 6-10-2016, 12:56 (Update 6-10-2016, 12:56)

Daarmee was de groei van de vraag wat minder sterk dan in juli, toen die met een bijgestelde 6,4 procent steeg. Volgens IATA nam in augustus in het Midden-Oosten en Azië de vraag het sterkst toe. In Europa was sprake van een groei met 3,3 procent. IATA stelde dat de Europese luchtvaartsector last had van de terreurdreiging, maar dat de impact daarvan aan het wegebben is.

De capaciteit van maatschappijen werd in augustus met 5,8 procent vergroot. De gemiddelde bezettingsgraad ging licht omlaag tot 83,8 procent.