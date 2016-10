Damrak sluit rustige sessie lichtrood

ANP Damrak sluit rustige sessie lichtrood

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is donderdag na een weinig enerverende sessie met een klein verlies de handel uitgegaan. Elders in Europa sloten graadmeters eveneens onder de slotkoersen van woensdag. Beleggers moesten het doen met een nagenoeg lege agenda. Financiële fondsen schaarden zich net als een dag eerder onder de winnaars op Beursplein 5.

Door ANP - 6-10-2016, 17:52 (Update 6-10-2016, 17:52)

De AEX-index eindigde met een verlies van 0,3 procent op 454,82 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 668,24 punten. Op de koersborden in Parijs en Frankfurt prijkten minnen van 0,2 procent. De FTSE in Londen verloor 0,5 procent.

Aegon was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 2,3 procent. Woensdag ging de verzekeraar ook al aan kop na bekendmaking van het overnamebod van branchegenoot NN Group (plus 0,1 procent) op Delta Lloyd, dat 0,4 procent verloor in de MidKap. ING won 1,3 procent.