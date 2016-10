'Nordea geïnteresseerd in fusie met ABN AMRO'

ANP 'Nordea geïnteresseerd in fusie met ABN AMRO'

AMSTERDAM - De Scandinavische bank Nordea wil volgens NRC samengaan met ABN AMRO. Over het voornemen zijn afgelopen zomer in het geheim gesprekken gevoerd, meldt de krant donderdag. Daarbij zou Nordea ook een voorstel hebben gedaan dat inmiddels door de Nederlandse staat is afgewezen.

Door ANP - 6-10-2016, 18:23 (Update 6-10-2016, 18:23)

Volgens de krant heeft president-commissaris Björn Wahlroos van Nordea onder meer gesproken met ABN-topman Gerrit Zalm. Ook was er een ontmoeting gepland met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. NRC stelt een memo te hebben die het NLFI voorafgaand aan het gesprek van Dijsselbloem aan de bewindsman stuurde ter voorbereiding. Het NLFI is de stichting die namens de Staat de aandelen in ABN AMRO beheert.

Dat het voorstel van Nordea is afgewezen baseert de krant op ingewijden. ABN AMRO, NLFI en het ministerie van Financiën weigeren desgevraagd commentaar te geven.