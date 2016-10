'Bedrijven praten over redding Deutsche Bank'

BERLIJN - Duitse bedrijven praten achter de schermen over een reddingsplan voor Deutsche Bank. Dat schrijft de Duitse krant Handelsblatt donderdag.

6-10-2016, 19:59

Topmannen van grote beursgenoteerde bedrijven zouden onder meer gesproken hebben over extra kapitaal voor de noodlijdende instelling, in ruil voor een aandelenbelang. Volgens de krant zou een kapitaalinjectie tot 5 miljard euro nodig zijn.

Deutsche Bank is een van de belangrijkste financiële concerns ter wereld, maar staat zwaar onder druk door dreigende miljardenboetes en een reeks onopgeloste problemen uit het verleden. Zorgen over de kapitaalpositie zetten het aandeel Deutsche Bank de afgelopen weken stevig onder druk. Dit jaar is de beurswaarde van de bank bijna gehalveerd.