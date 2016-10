Britse pond hard onderuit

AMSTERDAM - Het Britse pond ging vrijdag hard onderuit met zo'n 6 procent, de grootste daling sinds de uitkomst van het referendum over het EU-lidmaatschap bekend werd in het Verenigd Koninkrijk. De munt daalde tijdens de vroege valutahandel op Aziatische beurzen tot het laagste niveau in 31 jaar ten opzichte van de dollar.

Door ANP - 7-10-2016, 8:02 (Update 7-10-2016, 8:02)

De munt staat al tijden onder druk door zorgen over een 'harde brexit'. Maar de plotselinge daling van vrijdag werd volgens sommige valutahandelaren veroorzaakt door een probleem met algoritmes, computergestuurde verkopen van het pond. In enkele seconden dook de Britse munt omlaag, van 1,260 dollar, tot 1,138 dollar. Later herstelde het pond tot rond de 1,25 dollar, een verlies van 1,5 procent.