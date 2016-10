Ruim 18.000 Nederlandse banen dankzij EU-fonds

BRUSSEL - Investeringen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling hebben in de periode 2007-2013 meer dan 18.000 banen gecreëerd in Nederland. Het hielp via 3700 projecten tal van bedrijven om financiering te vinden en bood steun aan 6000 beginnende ondernemingen. Ook werden 550 onderzoeksprojecten ondersteund.

Door ANP - 7-10-2016, 12:09 (Update 7-10-2016, 12:09)

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde onafhankelijke evaluatie van het zogenoemde Cohesiefonds, dat vooral bedoeld is om de kloof tussen armere en rijkere EU-landen te dichten. Nederland ontving 845 miljoen euro van de 346,6 miljard die tussen 2007 en 2013 werd verdeeld over de EU-lidstaten.

De conclusie is dat elke geïnvesteerde euro in 2023 direct of indirect 2,74 euro aan inkomsten heeft gegenereerd. Voor de hele EU komt dat neer op bijna een biljoen euro. De investeringen hebben volgens de onderzoekers voor een miljoen extra Europese banen gezorgd, een derde van het totaal.

Het fonds is goed voor 6,5 procent van alle overheidsinvesteringen in de EU.