Knot: verdedig voordelen vrijhandel

WASHINGTON - Het groeiende verzet tegen globalisering en vrijhandel kan een belangrijke pilaar van de Nederlandse welvaart ondermijnen. De voordelen van internationale handel moeten daarom goed worden uitgelegd en verdedigd. Dat zei de president van De Nederlandsche bank (DNB), Klaas Knot, vrijdag bij de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.

Door ANP - 7-10-2016, 16:44 (Update 7-10-2016, 16:44)

,,We hebben onze welvaart grotendeels te danken aan globalisering en internationale handel'', stelde Knot. ,,Maar dat vereist onderhoud en een aanhoudende uitleg over de win-winsituatie die het biedt. We moeten ervoor zorgen dat iedereen kan meeprofiteren. Maar het belang van vrijhandel op zich staat buiten kijf.''

Knot sloot zich aan bij waarschuwingen van het IMF tegen het toenemende protectionisme, waarbij politici zich afwenden van internationale handel en samenwerking. ,,,Het sentiment tegen globalisering is krachtig, maar het is niet altijd gebaseerd op feiten. We hebben enorm veel te danken aan vrijhandel en hebben dat wellicht wat te makkelijk voor lief genomen.''