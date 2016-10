Beurzen in ban van pond en staal

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten. De beurshandel stond in het teken van een zogenoemde flash crash van het Britse pond, terwijl de staalsector profiteerde van nieuwe importheffingen van de Europese Commissie tegen goedkoop Chinees staal.

Door ANP - 7-10-2016, 17:51 (Update 7-10-2016, 17:56)

De AEX in Amsterdam eindigde de sessie 1,1 procent lager op 450,06 punten. De MidKap zakte 0,4 procent naar 665,32 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs gingen elk 0,7 procent omlaag, terwijl de FTSE in Londen een winst van 0,7 procent noteerde ten opzichte van de slotkoers van donderdag.

De waarde van het pond ging kortstondig met zo'n 6 procent onderuit, de grootste daling sinds de uitkomst van het referendum over het EU-lidmaatschap bekend werd in het Verenigd Koninkrijk. Later herstelde de munt tot rond de 1,24 dollar, een verlies van meer dan 1 procent. De plotse ontwikkeling lijkt te zijn veroorzaakt door berichten dat de Franse president Hollande bij de EU aandringt op strenge onderhandelingen met de Britten over de brexit.

ArcelorMittal aan kop

Staalconcern ArcelorMittal (plus 2,1 procent) ging aan kop in de AEX, terwijl ook roestvrijstaalbedrijf Aperam het goed deed bij de middelgrote fondsen (plus 3 procent). Sectorbreed werd geprofiteerd van de nieuwe importheffingen uit Brussel, als sanctie tegen goedkoop Chinees staal dat ver onder de marktprijs in Europa wordt aangeboden.

Het Duitse staalconcern ThyssenKrupp was in Frankfurt een winnaar met een plus van 1,8 procent, branchegenoot Salzgitter won 4,7 procent. In Londen behoorden de mijnbouwers BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American en Glencore bij de sterkste stijgers met plussen tot 4,3 procent.

Delta Lloyd stijgt

Overnamespeculatie speelde ook volop op Beursplein 5. Delta Lloyd steeg 3,4 procent en eindigde daarmee bovenaan in de MidKap. De verzekeraar verwierp het ongevraagde overnamebod van zijn grotere branchegenoot NN Group (min 0,3 procent). ABN AMRO koerste in eerste instantie door overnamespeculatie, de Scandinavische bank Nordea zou het financiële bedrijf over willen nemen, flink hoger. Het aandeel eindigde desondanks 1 procent in het rood.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent tot 49,83 dollar. Brent daalde 1,4 procent in prijs, tot 51,81 dollar per vat. De euro was 1,1152 dollar waard, tegen 1,1172 dollar bij het Europese slot op donderdag.