Wall Street met kleine verliezen weekend in

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers kregen onder meer een nieuw banenrapport van de Amerikaanse overheid voor hun kiezen. De cijfers die daarin stonden vielen wat tegen, maar kenners houden er over het algemeen nog altijd rekening mee dat de Federal Reserve in december met een renteverhoging zal komen.

Door ANP - 7-10-2016, 21:43 (Update 8-10-2016, 1:59)

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 18.240,49 punten. De S&P 500 verloor 0,3 procent lager op 2153,74 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte eveneens 0,3 procent, naar 5292,41 punten.

De werkgelegenheidsgroei in de Verenigde Staten is afgelopen maand wat afgezwakt. Het banencijfer vormt een belangrijke indicator van de stand van de Amerikaanse economie en telt daarom zwaar mee in de overwegingen van de Fed rond het rentebeleid in de VS.

Honeywell onderuit

Industrieconcern Honeywell ging stevig onderuit op Wall Street. Het aandeel noteerde 7,5 procent lager. De onderneming verlaagde zijn verwachtingen voor de omzet en winst in het derde kwartaal, onder meer vanwege zwakkere vraag vanuit de luchtvaartindustrie. Ook branchegenoten zagen hun koersen dalen. Zo was United Technologies, met een min van 1,5 procent, de grootste verliezer in de Dow.

Opmerkelijke winnaars waren verzekeraars als Universal Insurance, HCI Group en Heritage, met plussen tot bijna 15 procent. Beleggers vreesden dat de verzekeraars veel geld kwijt zouden zijn aan het vergoeden van de schade door orkaan Matthew, die langs de kust van Florida raast. Maar vooralsnog lijkt het erop dat de schade meevalt.

Tyson Foods verliest

Tyson Foods kelderde verder zo'n 9 procent, na een adviesverlaging. Verfmaker PPG Industries liet weten afgelopen kwartaal in de rode cijfers te zijn gedoken en zakte dik 8 procent. Kledingwinkelketen Gap won anderzijds ruim 15 procent vanwege goed ontvangen kwartaalresultaten.

Ook cloudsoftwarebedrijf NetSuite was in het nieuws. Softwareconcern Oracle (min 0,4 procent) dreigt zijn voorgenomen miljardenovername van Netsuite af te blazen, als dwarsliggende beleggers niet snel akkoord gaan met het bod dat op tafel ligt. NetSuite noteerde 3,8 procent lager.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent tot 49,58 dollar. Brent daalde 1,6 procent in prijs, tot 51,67 dollar per vat. De euro was 1,1198 dollar waard, tegen 1,1152 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.