Partijen melden wijzigingen belang Refresco

AMSTERDAM - Verschillende partijen hebben gewijzigde belangen gemeld in Refresco bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat bleek zaterdag uit een overzicht van de toezichthouder.

Door ANP - 8-10-2016, 10:56 (Update 8-10-2016, 10:56)

GZ Trust Corporation as Trustee of the Quadriga Trust heeft nu een kapitaalbelang en stemrecht van 8,10 procent. Dat was eerder een kapitaalbelang van 10,96 procent en een stemrecht van 37,73 procent, aldus de archieven van de toezichthouder.

De deelneming van Stodir hf bestaat nu uit een kapitaalbelang en stemrecht van 14,53 procent. Dat was eerder nog een kapitaalbelang van 19,68 procent en een stemrecht van 37,73 procent, zo valt op te maken uit de registers van de AFM. 3i Investments heeft nu een kapitaalbelang en stemrecht van 5,24 procent, van een eerder kapitaalbelang van 7,09 procent en stemrecht van 37,73 procent.

Eerder bleek al dat een drietal investeerders in Refresco 8 miljoen aandelen Refresco verkochten. De aandelen vertegenwoordigen bijna 10 procent van het aandelenkapitaal van van de sap- en frisdrankbottelaar. Door de transactie nam het aantal vrij verhandelbare stukken Refresco toe van 60 procent naar 70 procent.