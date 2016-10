Wall Street opent met winst

NEW YORK - De beurzen in New York zijn maandag met winsten geopend. Beleggers op Wall Street verwerken het tweede debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump. Verder wordt vooral uitgekeken naar het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen dat deze week van start gaat.

Door ANP - 10-10-2016, 15:44 (Update 10-10-2016, 15:44)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent hoger op 18.350 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2165 punten en de technologiebeurs Nasdaq won eveneens 0,5 procent tot 5321 punten.

Clinton en Trump gingen zondag voor de tweede keer met elkaar in debat. Clinton zou als winnaar uit de strijd zijn gekomen. De markten denken dat een verkiezingsoverwinning van Clinton beter zal zijn voor de beurs dan een overwinning voor Trump.

Twitter

Op Wall Street worden deze week kwartaalresultaten gemeld van onder meer aluminiumconcern Alcoa, Delta Air Lines en de grote banken Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo.

Twitter verloor dik 12 procent. Naar verluidt is de interesse in een overname van Twitter doodgebloed. De beurskoers van Twitter liep afgelopen weken sterk op door speculaties over een mogelijke overname.