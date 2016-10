Europese beurzen beginnen week met winst

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn maandag met winst gesloten. Beleggers verwerkten onder meer het debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump. Daarbij gaven oplopende olieprijzen het sentiment in de middaghandel een duwtje in de rug.

Door ANP - 10-10-2016, 17:47 (Update 10-10-2016, 18:01)

De AEX in Amsterdam eindigde 1,2 procent hoger op 455,24 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 667,50 punten. De indices in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,3 procent.

De olieprijzen gingen omhoog nadat de Russische president Vladimir Poetin op een groot energiecongres in Istanbul liet weten dat Rusland bereid is tot bevriezing of zelfs verlaging van zijn olieproductie. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde vervolgens een plus van 3,1 procent bij 51,35 dollar. Brent steeg 2,7 procent in prijs, tot 53,32 dollar per vat.

Shell

Door het nieuws kwamen ook oliegerelateerde fondsen hoger te staan. Shell behoorde met een plus van 2,3 procent tot de sterkste stijgers in de AEX. Tankopslagbedrijf Vopak won 1,7 procent.

In het Amerikaanse debat zou Clinton als winnaar uit de strijd zijn gekomen. De markten denken dat een verkiezingsoverwinning van Clinton beter zal zijn voor de beurs dan een overwinning voor Trump.

Deutsche Bank

In Frankfurt viel het koersverloop op van Deutsche Bank, die 3,4 procent hoger sloot. Zorgen over de kwetsbaarheid van de Europese bankensector drukten het aandeel begin van de dag nog in het rood. De koers herstelde echter door een bericht dat de Europese Centrale Bank (ECB) er niet voor schroomt om grote belangrijke banken in stresstests tegemoet te komen met een speciale behandeling.

Ook andere financiële fondsen in Europa, bijvoorbeeld UBS, sloten na aanvankelijk koersverlies toch in het groen. In Amsterdam noteerde ABN AMRO een plus van 0,6 procent. Aegon en ING sloten vlak.

Euro

Van de hoofdfondsen op het Damrak was NN Group met een verlies van 1,6 procent uiteindelijk de enige echte verliezer. In de MidKap eindigde Delta Lloyd, dat vrijdag een ongevraagd overnamebod van NN naast zich neerlegde, onderaan de lijst. De verzekeraar verloor 1,7 procent.

De euro was 1,1158 dollar waard, tegen 1,1152 bij het Europese slot op vrijdag.