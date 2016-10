BP staakt olie-exploratie voor kust Australië

ANP BP staakt olie-exploratie voor kust Australië

LONDEN - BP heeft zijn zoektocht naar olie voor de zuidkust van Australië gestaakt, nog voordat het ook maar een enkel exploratieputje heeft geboord. Volgens BP past het project niet meer in de strategie van het bedrijf. Ook verwacht BP niet dat winning van olie in het gebied in de nabije toekomst ,,concurrerend" zal zijn.

Door ANP - 11-10-2016, 9:37 (Update 11-10-2016, 9:37)

BP startte vijf jaar geleden met zijn zoektocht naar olie in de Great Australian Bight. Het idee was om op circa 300 kilometer uit de kust olie te winnen in wateren tot 5000 meter diepte. BP zal nu een andere bestemming zoeken voor het platform dat voor de boringen zou worden ingezet.

Vanwege de stevige daling van de olieprijzen in de afgelopen maanden wordt door oliemaatschappijen gesneden in de uitgaven. 2017 wordt naar verwachting het derde jaar op rij dat er minder geld beschikbaar komt voor investeringen.