Spanje en Portugal tot december ongestraft

LUXEMBURG - De Europese Commissie beslist binnen zes weken of ze EU-fondsen voor Spanje en Portugal bevriest als straf voor het overtreden van de Europese begrotingsregels. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag in Luxemburg na afloop van een vergadering met zijn EU-collega’s.

Door ANP - 11-10-2016, 15:13 (Update 11-10-2016, 15:13)

Daar spraken ze onder meer over de ontwerp-begrotingen die alle negentien eurolanden voor 15 oktober in Brussel moeten inleveren. Als Spanje en Portugal kunnen aantonen dat ze hun huishoudboekjes tijdig op orde krijgen, wordt de steun uit de Europese structuurfondsen mogelijk niet opgeschort.

In juli besloot de Commissie de twee zondaars niet te beboeten ondanks dat ze onvoldoende hebben gedaan om hun grote begrotingstekorten aan te pakken. Ze kregen een 'nulboete’ maar volgens de regels zijn ook maatregelen uit de EU-fondsen onderdeel van het strafpakket. De Commissie onderhandelt daar ook met het Europees Parlement over, omdat het medezeggenschap over de fondsen heeft.