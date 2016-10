Vlakke stand voor beurs Amsterdam

ANP Vlakke stand voor beurs Amsterdam

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam koerste woensdagochtend rond de slotstand van een dag eerder. Er wordt vooral uitgekeken naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Mogelijk kan daaruit iets worden opgemaakt over het Amerikaanse rentebeleid.

Door ANP - 12-10-2016, 9:19 (Update 12-10-2016, 9:54)

De AEX-index in Amsterdam stond in het eerste handelsuur vlak op 451,20 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 665,50 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,5 procent.

Sterkste stijgers in de AEX waren verzekeraars Aegon en NN Group met winsten van 1 procent. Chipmachinefabrikant ASML was net als dinsdag de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,3 procent.

Fondsen

Bij de kleine fondsen op het Damrak was de toeleverancier aan apotheken Fagron een negatieve uitschieter met een min van ruim 7 procent. Fagron kwam met een tussentijds handelsbericht, dat niet goed werd ontvangen door beleggers.

In Stockholm kreeg de producent van netwerkapparatuur Ericsson rake klappen met een verlies van bijna 17 procent. Ericsson kwam met een winstwaarschuwing naar buiten. De Finse branchegenoot Nokia ging in Helsinki bijna 5 procent onderuit.

Plus

In Frankfurt wist BASF een plus te boeken van 1,6 procent. Het grootste chemieconcern ter wereld maakte dinsdag nabeurs voorlopige cijfers over de afgelopen periode bekend die beter waren dan verwacht.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa profiteerde van een adviesverhoging van Kepler Cheuvreux met een winst van 3,3 procent. In de MidKap klom Air France-KLM 0,9 procent. In Londen ging easyJet 2,4 procent vooruit en in Dublin klom Ryanair 1,9 procent. IAG, het moederconcern van British Airways en Iberia, steeg 1,7 procent.

Lift

Het Britse pond sterling zat flink in de lift na opmerkingen van premier Theresa May dat het parlement zou mogen stemmen over haar plannen om Groot-Brittannië uit de Europese Unie te loodsen.

De euro noteerde 1,1039 dollar, tegen 1,1055 dollar bij het Europese slot een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 50,98 dollar en Brent klom 0,6 procent tot 52,72 dollar.