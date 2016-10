Lagere koersen op beurzen Azië

TOKIO - De beurzen in Azië gingen donderdag omlaag. De handel in het Verre Oosten ondervond tegenwind van tegenvallende cijfers over de Chinese handel waardoor zorgen bij beleggers over de afkoelende economie van China en de zwakke wereldhandel werden aangewakkerd.

Door ANP - 13-10-2016, 8:41 (Update 13-10-2016, 8:56)

Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de export van het land in september met 10 procent is gedaald, de sterkste afname in zeven maanden. De uitvoer naar de Europese Unie en de Verenigde Staten ging flink omlaag. Ook de import van China nam af, wat wijst op een zwakkere binnenlandse economie.

In Tokio eindigde de Nikkei-index 0,4 procent lager op 16.774,24 punten. De Japanse staalbedrijven stonden bij de verliezers. Kobe Steel daalde 3,3 procent en Nippon Steel & Sumitomo Metal noteerde 1,3 procent in het rood.

Computerspelletjesbedrijf Nintendo klom 0,8 procent. Topman Tim Cook van Apple bracht een bezoek aan het hoofdkantoor van Nintendo voor een voorproefje van het nieuwe spel Super Mario Run, dat binnenkort beschikbaar moet komen voor de iPhone.

In Seoul wist het aandeel Samsung Electronics met een plus van 1,6 procent iets te herstellen van de koersverliezen van de afgelopen tijd door alle ellende met de Galaxy Note 7. Samsung heeft de productie van de smartphone stopgezet vanwege brand- en explosiegevaar. Woensdag kwam het concern met een winstwaarschuwing in verband met het fiasco. De Koreaanse Kospi-index zakte 0,7 procent.

In Hongkong leverde de Hang Seng tussentijds 1,4 procent in. In Sydney daalde de All Ordinaries 0,7 procent.