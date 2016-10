Fouten met EU-geld nog onvoldoende afgenomen

ANP Fouten met EU-geld nog onvoldoende afgenomen

BRUSSEL - Bij de besteding van Europees geld gaat het nog steeds mis. In 2015 is naar schatting 3,8 procent van de uitgaven in de EU-landen niet goed verantwoord. Dat is een behoorlijke daling van de 4,4 procent in 2014, maar nog steeds een stuk meer dan de foutmarge van 2 procent die de Europese Rekenkamer aanvaardbaar vindt.

Door ANP - 13-10-2016, 9:07 (Update 13-10-2016, 9:07)

Dit blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van het orgaan, dat de cijfers schat op basis van steekproeven en administratieve controles. ,,De Rekenkamer geeft nu opnieuw, en al 22 jaar lang, een negatieve verklaring af over het financieel beheer. Maar het gaat wel steeds beter”, vindt het Nederlandse lid Alex Brenninkmeijer.

,,Hoe het zeker niet moet, toont een project in Italië, waar EU-subsidie voor de verbreding van een pad werd gegeven. Bij controle bleek 10.000 euro echter aan de plaatselijke kerk te zijn gegeven."

Vermoedelijke fraudegevallen geeft de Rekenkamer door aan het Europese fraudebureau OLAF. Dat waren er vorig jaar 11, tegenover 22 in 2014. ,,Daar kunnen we geen conclusies aan verbinden. Het zijn vaak toevalstreffers.”

Het geringe aantal steekproeven dat in Nederland werd genomen maakt het volgens Brenninkmeijer onmogelijk een nationaal foutenpercentage te noemen. ,,Dan zit je er al snel naast. Maar Nederland heeft wel als een van de weinige lidstaten een minister van Financiën die elk jaar een nationale verklaring over de zuiverheid van de uitgaven tekent.”

Nederland zou voor zinnige projecten wel meer gebruik kunnen maken van de beschikbare EU-potjes, vindt Brenninkmeijer. ,,Dat gebeurt beperkt en dat is jammer."