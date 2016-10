Bpost stapt in bij Twents afhaalcentrum

ANP Bpost stapt in bij Twents afhaalcentrum

HENGELO - Het Belgische postbedrijf Bpost neemt een substantieel belang in afhaalcentrum de Buren uit Hengelo. Dat maakte de Buren donderdag bekend bekend. Door de samenwerking moet het aantal afhaalpunten van de Buren in Nederland zich nog sneller uitbreiden. Financiële details over de transactie zijn niet naar buiten gebracht.

Door ANP - 13-10-2016, 16:14 (Update 13-10-2016, 16:14)

Momenteel beschikt de Buren Afhaalcentrum over ruim vijftig vestigingen in Nederland en een vestiging in Brussel. Door de samenwerking moet het aantal afhaalpunten van de Buren in Nederland zich nog sneller uitbreiden met als doel landelijke dekking met minstens duizend onbemande afhaalpunten. Ook in België moet het aantal onbemande afhaalpunten snel groeien. Hier wordt gemikt op minstens vijfhonderd locaties.

In Nederland werkt de Buren al samen met DHL en TNT Innight. Ook andere pakketbezorgers hebben aangegeven met de Buren in zee te willen.