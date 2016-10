Conflict Unilever en Tesco opgelost

LONDEN - De producten van Unilever zijn weer via de webshop van de Britse supermarktketen Tesco verkrijgbaar. Een woordvoerder van het concern bevestigde donderdagavond dat het probleem met de bevoorrading uit de wereld is.

Door ANP - 13-10-2016, 21:38 (Update 13-10-2016, 21:38)

Onder meer de in Groot-Brittannië populaire Marmite-spread, wasmiddelen van Persil en verzorgingsproducten van Dove waren eerder op donderdag niet verkrijgbaar in de webshop van Tesco, vanwege een geschil tussen het supermarktbedrijf en zijn toeleverancier over de inkoopprijzen. Unilever vraagt hogere prijzen dan voorheen, als compensatie voor de waardedaling van het pond sinds de Britse keuze om de EU te verlaten.

Eerder op de dag sprak financieel directeur van het Unilever, Graeme Pitkethly, zijn vertrouwen uit in een snelle oplossing, maar wilde verder niet op het conflict ingaan. Hij benadrukte wel dat Unilever minder dan 5 procent van zijn totale omzet in Groot-Brittannië haalt.

Volgens gegevens van Bloomberg is Tesco de op twee na grootste klant van Unilever, na Wal-Mart en Kroger. Volgens The Guardian zou het Brits-Nederlandse concern de prijzen die Tesco moet betalen met zo'n 10 procent willen verhogen.

Waar het geschil met Tesco uit de wereld is, ligt nog wel de Ierse supermarktketen SuperValu dwars. De Ieren weigeren een ,,onrechtvaardige prijsstijging" van Unilever te accepteren, schreef de Britse zakenkrant Financial Times donderdagavond. Dit kan er volgens SuperValu toe leiden dat producten van Unilever niet geleverd kunnen worden aan filialen van de keten.

Britse pond

Net als bij het conflict met Tesco zou de fikse daling van het Britse pond de aanleiding zijn voor het geschil. Volgens SuperValu doet een prijsverlaging meer recht aan de huidige situatie.

Het is nog niet duidelijk welke producten van Unilever eventueel 'geraakt' zouden worden door het conflict. Naar verluidt gaat het om circa 500 van de 800 producten die Supervalu afneemt van het Brits-Nederlandse bedrijf.