ANP Samsung verlaagt winstverwachting opnieuw

SEOUL - Het debacle met de ontploffende Note 7 gaat Samsung het komende halfjaar nog eens 2,7 miljard euro kosten. Dit verlies in het laatste kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal in 2017 komt bovenop de bijgestelde winstverwachting die het concern eerder deze week afgaf.

Door ANP - 14-10-2016, 5:31 (Update 14-10-2016, 5:31)

De Galaxy Note 7 kwam medio augustus op de markt. Al snel doken verhalen op over smartphones die spontaan in brand vlogen of ontploften. Met de vervanging van de batterij dacht Samsung het euvel te hebben verholpen, maar ook daarna bleken de toestellen nog brandgevaarlijk. Daarom trok het bedrijf dinsdag de stekker eruit.