ABN: herstel melkprijs maakt zuivel duurder

ANP ABN: herstel melkprijs maakt zuivel duurder

AMSTERDAM - Melk, yoghurt en andere zuivelproducten worden volgend jaar waarschijnlijk duurder. Volgens het economisch bureau van ABN AMRO toont de melkprijs voor boeren flink herstel. Daarom zullen winkeliers in de loop van volgend jaar de prijs voor consumenten volgens de bank ook opschroeven.

Door ANP - 14-10-2016, 6:23 (Update 14-10-2016, 6:23)

De melkprijs lag eerder dit jaar nog op een extreem laag niveau, waardoor veel boeren kopje-onder dreigden te gaan. Dat kwam onder meer doordat Brussel in 2015 de melkquota heeft afgeschaft. Boeren gingen hierna meteen meer melk produceren. Ook kampte de sector met minder vraag uit Rusland en China.

Afgelopen kwartaal maakte de zuivelmarkt echter een ,,ongekend sterk herstel'' door, aldus ABN AMRO. Dit is vooral te danken aan de Europese Commissie. Die heeft de laatste maanden circa 380.000 ton magere melkpoeder opgekocht om de prijzen wat op te krikken.

Onder de kostprijs

,,In 2017 zal de marktverbetering zich gestaag voortzetten'', voorziet Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven bij de bank. Daaraan voegt hij wel toe dat Brussel zijn opgekochte voorraden straks weer op de markt zal aanbieden. Dat zal het prijsherstel wat remmen, aldus de deskundige.

De moeilijke tijd voor de boeren is voorlopig nog niet voorbij. Inmiddels ligt de melkprijs voor veel melkveehouders rond de 30 eurocent per kilo. Dat is nog altijd onder de kostprijs die volgens Berntsen ongeveer 35 eurocent per kilo bedraagt. Dat betekent dat veel melkveebedrijven dus nog steeds verlies draaien.

Supermarkt

Wat een en ander precies betekent voor de prijzen in de winkel is lastig te voorspellen. Berntsen verwacht wel een stijging van de prijzen, maar durft verder geen exacte prognoses te geven.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateerde pas nog dat de consument van de lagere melkprijs niet eens zoveel heeft gemerkt. Sinds voorjaar 2015 is de prijs bij de boer met circa 20 procent gedaald. De prijs van halfvolle melk in de supermarkt zakte tegelijkertijd slechts met 7,4 procent, constateerde het CBS. De prijsdaling voor de consument was vrijwel geheel toe te schrijven aan aanbiedingen.