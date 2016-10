Positieve stemming op beurzen

AMSTERDAM - De Europese beurzen toonden vrijdag duidelijk herstel van de flinke verliezen een dag eerder. De handel kreeg steun van positieve berichten over de Chinese economie. Verder wordt uitgekeken naar Amerikaanse macrocijfers en bedrijfsresultaten van de grote banken Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase later op de dag.

14-10-2016

De AEX-index in Amsterdam noteerde tegen het middaguur 1,3 procent hoger op 451,04 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 664,41 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt werden koerswinsten behaald van 0,9 tot 1,8 procent.

In de AEX was Altice de sterkste stijger met een plus van 4,5 procent. De kabelaar heeft zijn belang in de Franse mobiele aanbieder SFR verder vergroot. In Parijs klom SFR bijna 6 procent.

ArcelorMittal

Andere flinke winnaars in de hoofdindex waren onder meer SBM Offshore, ArcelorMittal, ABN AMRO, Galapagos en Aegon met winsten tot 2,6 procent. Unilever stond onderaan met een plusje van 0,1 procent.

Lucas Bols boekte bij de kleine fondsen op het Damrak een plus van 4,5 procent. Het drankenbedrijf heeft overeenstemming bereikt met Rémy Cointreau over hun eerder aangekondigde samenwerkingsverband. Rémy Cointreau brengt alle activiteiten van likeurmerk Passoã in, waar Bols vervolgens mee aan de slag gaat. Op termijn kan het Nederlandse bedrijf alle aandelen in de joint venture verwerven.

Euro

In Londen won gokbedrijf William Hill 4 procent. De grootste aandeelhouder van William Hill is tegen de voorgenomen fusie met de Canadese branchegenoot Amaya. Amaya is eigenaar van de populaire pokerwebsites PokerStars en Full Tilt. William Hill houdt zich veel bezig met wedden op sporten zoals bijvoorbeeld paardenraces en voetbalwedstrijden.

Ook de Britse vermogensbeheerder Man Group kon op aandacht rekenen bij beleggers in Londen. Man zag zijn beheerd vermogen in het afgelopen kwartaal toenemen en kondigde onder meer aan voor 100 miljoen dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het aandeel sprong 13 procent omhoog.

De euro noteerde 1,1015 dollar, tegen 1,1040 dollar aan het Europese slot op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 50,97 dollar en Brent steeg 0,7 procent tot 52,37 dollar.