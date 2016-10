Airbus viert mijlpaal met 10.000 leveringen

ANP Airbus viert mijlpaal met 10.000 leveringen

TOULOUSE - Airbus heeft vrijdag een historische mijlpaal bereikt met de levering van zijn tienduizendste toestel. Het vliegtuig, een A350-900, werd op een speciale ceremonie in Toulouse overgedragen aan Singapore Airlines.

Door ANP - 14-10-2016, 13:12 (Update 14-10-2016, 13:12)

Airbus-topman Tom Enders gaf aan bijzonder trots te zijn deze prestatie te vieren met Singapore Airlines, dat volgens hem een van de oudste en meest loyale klanten van het Europese luchtvaartconcern is. De A350 die naar Singapore Airlines gaat krijgt een speciaal logo '10.000th Airbus Aircraft' en zal ingezet gaan worden op vluchten tussen Singapore en San Francisco.

De eerste levering van Airbus was een A300 aan Air France in mei 1974. Inmiddels bestaat de productielijn van Airbus uit vier families, de A320, A330, A350 en de superjumbo A380. Wereldwijd vliegen meer dan vierhonderd maatschappijen met Airbussen. Het orderboek bevat momenteel bestellingen voor 6700 vliegtuigen, wat goed is voor tien jaar aan volle productie.