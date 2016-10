Walen leggen bom onder handelsverdrag Ceta

ANP Walen leggen bom onder handelsverdrag Ceta

NAMEN - De Waalse minister-president Paul Magnette (PS) weigert de federale regering een mandaat te geven voor ondertekening van het Europese vrijhandelsverdrag met Canada, Ceta. Hij verklaarde dat vrijdag voor het Waalse parlement in Namen, nadat het parlement zich via een motie tegen Ceta had gekeerd.

Door ANP - 14-10-2016, 13:22 (Update 14-10-2016, 14:11)

De Walen maken zich zorgen over landbouwafspraken en de manier waarop conflicten over investeringen moeten worden opgelost. Een 'bindende' verklaring die aan het akkoord zou worden gehecht om de onrust weg te nemen die ook in andere EU-landen heerst, vindt Magnette onvoldoende. ,,Laat ons er opnieuw over discussiëren."

Door de staatsstructuur van België is buitenlandse handel een bevoegdheid van de regio's. Pikant is dat oud-premier Elio Di Rupo, nu voorzitter van Magnette's Parti Socialiste (PS), akkoord ging met Ceta toen de onderhandelingen in 2014 werden afgerond.

Onbegrijpelijk en onverantwoord

Dinsdag komen de EU-ministers van Handel in Luxemburg in een speciale zitting over de kwestie bijeen. Het verdrag zou op 27 oktober in Brussel met de Canadese premier Justin Trudeau worden ondertekend.

De Belgische werkgevers- en ondernemersorganisaties noemen de actie ,,onbegrijpelijk en onverantwoord." ,,Een Belgische blokkering van de ondertekening van Ceta is rampzalig voor het internationale imago en de geloofwaardigheid van België ten aanzien van zijn Canadese, Europese en internationale partners", schrijven ze in een gezamenlijke reactie. ,,Daarbij komt nog dat de geloofwaardigheid van het Europese handelsbeleid een zware deuk zal krijgen, terwijl de EU tegelijkertijd onderhandelingen voert met andere internationale partners zoals de VS, Japan en China."