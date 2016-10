Beurzen Europa stevig in het groen

ANP Beurzen Europa stevig in het groen

AMSTERDAM - De beurzen in Europa stonden vrijdag halverwege de middaghandel stevig in de plus. Daarmee lijkt het erop dat de flinke verliezen van donderdag op de laatste handelsdag van de week weer weggepoetst worden. De handel kreeg onder meer steun van hoopgevende inflatiecijfers uit China.

Door ANP - 14-10-2016, 15:51 (Update 14-10-2016, 15:51)

De AEX-index in Amsterdam stond rond 15.45 uur 1,5 procent hoger op 451,90 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 665,99 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt werden koerswinsten behaald tot 1,9 procent.

Onder de hoofdfondsen op het Damrak was Altice verreweg de sterkste stijger, met een plus van 4,6 procent. De kabelaar heeft zijn belang in de Franse mobiele aanbieder SFR verder vergroot. In Parijs klom SFR 4,6 procent.

Financials in de plus

Andere flinke winnaars waren de financiële fondsen ABN AMRO, Aegon en ING, die er 2,7 tot 3,4 procent bijkregen. In de Verenigde Staten kwamen de grote banken Wells Fargo, JPMorgan Chase en Citigroup vrijdagmiddag, voor opening van de beurs op Wall Street, met goed ontvangen kwartaalresultaten naar buiten.

De AEX was vrijwel volledig groen gekleurd. Alleen Unilever stond in de min, met een verlies van 0,5 procent.

Bij de kleine fondsen op Beursplein 5 viel Lucas Bols op met een winst van 1,9 procent. Het drankenbedrijf heeft overeenstemming bereikt met Rémy Cointreau over hun eerder aangekondigde samenwerkingsverband. Rémy Cointreau brengt alle activiteiten van likeurmerk Passoã in, waar Bols vervolgens mee aan de slag gaat. Op termijn kan het Nederlandse bedrijf alle aandelen in de joint venture verwerven.

William Hill

In Londen won gokbedrijf William Hill 4,6 procent. De grootste aandeelhouder van William Hill is tegen de voorgenomen fusie met de Canadese branchegenoot Amaya. Ook de Britse vermogensbeheerder Man Group kon op aandacht rekenen bij beleggers. Man kondigde onder meer aan voor 100 miljoen dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het aandeel sprong 15 procent omhoog.

De euro noteerde 1,1015 dollar, tegen 1,1040 dollar aan het Europese slot op donderdag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 50,39 dollar per vat, die van een vat Brentolie zakte 0,5 procent tot 51,78 dollar per vat.