’Zwarte cijfers in zicht’

AMSTERDAM - De Hema gaat fors uitbreiden in Duitsland en Frankrijk. In Frankrijk wordt binnenkort de vijftigste winkel geopend in Straatsburg.

Door Harry van Gelder - 15-10-2016, 7:00 (Update 15-10-2016, 7:00)

„We willen honderden winkels in Frankrijk openen. Hema is daar een hip merk en doet het uitstekend. Ons vlaggenschip aan de Rue Rivoli in Parijs zetten we drie keer meer om dan de vorige eigenaar”, zegt topman Tjeerd Jegen in de Hema aan de Nieuwendijk in Amsterdam, waar hij net de nieuwe feesttaart heeft verkocht.

Voor het eerst in zes jaar opent...