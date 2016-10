Verkoop nieuwe auto's daalt verder

DEN HAAG - De verkoop van nieuwe personenauto's is in het derde kwartaal opnieuw gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag.

Door ANP - 15-10-2016, 2:33 (Update 15-10-2016, 2:33)

Vorig kwartaal werden circa 91.000 nieuwe auto's aan de man gebracht, ten opzichte van bijna 100.000 auto's in het derde kwartaal van 2015. Daarmee werd de lijn van de eerste helft van dit jaar doorgetrokken. In de eerste negen maanden van 2016 werden in totaal 15.600 minder nieuwe auto's verkocht dan vorig jaar, wat een afname is van 5 procent.

Met de verkoop van tweedehandsauto's gaat het wel goed. De verkoop daarvan steeg vorig kwartaal met 5 procent, naar 473.000 wagens.

De laatste piek in de verkoop van nieuwe auto's stamt uit 2011. Sinds dat jaar nemen de verkopen af. De meeste nieuwe auto's worden aan 55-plussers verkocht.